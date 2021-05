Cine e primul selectioner in functie al unei nationale de fotbal rapus de Covid-19. Avea 64 de ani

Forul a precizat ca antrenorul a incetat din viata luni, 10 mai, la un spital din Aden. Potrivit presei locale, Al Nash s-a infectat in timp ce se afla in cantonament cu echipa nationala , luna trecuta, in provincia Shabwa.Nationala Yemenului urmeaza sa dispute trei meciuri de calificare la Cupa Asiei si la Cupa Mondiala din Qatar. In preliminarii, Yemen este in grupa cu Arabia Saudita, Uzbekistan, Singapore si Palestina.