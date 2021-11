Selecționerul Olandei, apariție șocantă la antrenament, în scaun cu rotile! Ce i s-a întâmplat celebrului Louis van Gaal FOTO

Selecţionerul Louis van Gaal s-a accidentat la şold înaintea meciului decisiv de calificare la CM pe care Olanda îl va disputa în Grupa G împotriva Norvegiei. Antrenorul în vârstă de 70 de ani a ajuns, luni, la terenul de antrenament al echipei naţionale cu un cărucior de golf, informează lesoir.be.

Potrivit unui purtător de cuvânt al federaţiei (KNVB), Van Gaal a alunecat, duminică seară, în timp ce îşi parca bicicleta lângă hotelul jucătorilor.

”Louis nu poate merge şi foloseşte un scaun cu rotile. Vrea să facă totul pentru a fi prezent la meciul de marţi”, a spus purtătorul de cuvânt, care nu a oferit detalii despre afecţiunea tehnicianului.

Este de aşteptat ca Van Gaal, care are un şold artificial din 2012, să explice mai târziu ce a păţit, la conferinţa de presă de luni. El nu va fi prezent la centrul de antrenament al KNVB ca de obicei, dar se va adresa presei de la hotelul jucătorilor, printr-o legătură video.

Antrenorul asistent Henk Fraser l-a condus pe Van Gaal cu un cărucior de golf la terenul de antrenament, unde jucătorii începuseră deja încălzirea sub conducerea lui Danny Blind. Fraser s-a asigurat că Van Gaal a putut să urmărească îndeaproape pregătirea echipei.

Olanda va întâlni, marţi, de la ora 21.45, pe teren propriu, Norvegia, fără spectatori pe Stadionul De Kuip din Rotterdam, din cauza măsurilor împotriva coronavirusului impuse de guvern. Echipa lui Van Gaal are un avans de două puncte în clasament faţă de Norvegia şi Turcia, iar o victorie îi va garanta calificarea directă la CM.

"Portocala mecanică" se poate califica şi cu un rezultat de egalitate, deoarece are un golaveraj mai bun decât Turcia, care joacă în Muntenegru, însă cu o înfrângere riscă eliminarea din competiţie.

After falling off his bike yesterday, Netherlands manager Louis van Gaal got creative to take their training session 💪 pic.twitter.com/jPw1VRC4ch