Selectionerul Germaniei lauda nationala Romaniei. Prima reactie a lui Joachim Low despre grupa preliminara pentru Mondialul din 2022

"E clar ca suntem favoriti. Evident, obiectivul nostru este sa castigam grupa", a afirmat Loew, campion mondial cu Germania in 2014. "In general, este vorba de o grupa interesanta", a mai spus Loew, citat de EFE.Joachim Loew considera ca Romania este principala adversara a Germaniei in aceasta campanie, fiind o echipa care are "unii jucatori foarte buni".Despre Islanda, selectionerul german a apreciat ca este o echipa "foarte bine organizata, care joaca un fotbal agresiv in atac". Nationala Romaniei a fost repartizata in Grupa J, alaturi de Germania, Islanda, Macedonia de Nord, Armenia si Liechtenstein, in preliminariile Cupei Mondiale de fotbal din 2022, care va fi gazduita de Qatar, potrivit tragerii la sorti efectuate luni la Zurich.Reprezentativa Romaniei, care a facut parte din a doua urna valorica, nu s-a mai calificat la un turneu final de Cupa Mondiala din 1998, in Franta.Romania a jucat trei meciuri amicale cu Germania, invingand cu 5-1 pe Stadionul Rapid (2004), remizand 1-1 (1998) in Malta si pierzand 1-3 la Koln (2007). La EURO 2000 meciul dintre cele doua echipe s-a incheiat la egalitate, 1-1.Romania a fost invinsa de Islanda cu 2-1 in septembrie, la Reykjavik, in semifinalele barajului pentru EURO 2020.Cele 55 de reprezentative europene au fost impartite in cinci grupe de cate cinci echipe si cinci de cate sase echipe. Castigatoarele celor zece grupe se vor califica la CM 2022. Ocupantele locurilor secunde vor intra (zece la numar), alaturi de cele mai bune doua castigatoare de grupe din Liga Natiunilor care nu se afla pe primele doua pozitii in preliminarii, intr-o serie de doua baraje pentru a stabili ultimele trei selectionate europene calificate (din 12 echipe vor ramane 6, apoi 3).Meciurile din preliminariile europene pentru CM 2022 vor avea loc dupa urmatorul calendar: 24-31 martie 2021 - trei partide, 1-8 septembrie 2021 - trei partide, 8-12 octombrie 2021 - doua partide, 11-16 noiembrie 2021 - doua partide, 24-25 martie 2022 - baraje intr-o singura mansa, 28-29 martie 2022 - baraje intr-o singura mansa.Citeste si: VIDEO Imagini greu de privit. Iubitul tinerel al mamei lui Neymar a fost injunghiat. Cum vrea sa se razbune