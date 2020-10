Mesajul selectionerului Radoi pentru suporterii care contesta convocarea lui Camora: "As pleca in dezavantaj din prima"

"Aveti un mesaj privind criticile anumitor grupuri de suporteri ai echipei nationale legate de convocarea lui Mario Camora?", a fost intreabarea la care a trebuit sa raspunda Mirel Radoi, conform news.ro."Nu am cum si daca as incerca sa am e clar ca as pleca in dezavantaj din prima, pentru ca ei reprezinta o mare parte a suporterilor romani, au fost, sunt si vor fi mereu in tribune, pe cand noi venim aici si plecam la finalul mandatului. Ei vor fi mereu aici", a spus Radoi.Tricolorii vor disputa trei meciuri in urmatoarea perioada: Islanda - Romania (8 octombrie - semifinala baraj Euro), Norvegia - Romania (11 octombrie - Liga Natiunilor), Romania - Austria (14 octombrie - Liga Natiunilor).