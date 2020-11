Selectionerul Mutu, despre "finala" nationalei de tineret cu Danemarca: "Trebuie sa fim aproape perfecti"

"Fiind un meci de calificare, l-as compara tot cu un Danemarca-Romania de acum, cred, 17 ani, pe care l-am jucat la Copenhaga. Din pacate pentru noi, acel meci s-a terminat 2-2, am primit ultimul gol in ultimele secunde ale meciului, pierzand in acelasi timp si calificarea. Sper ca maine sa obtinem calificarea si sa mergem la Campionatul European", a declarat Mutu, conform news.ro."Stim adversarii, stim cat sunt de puternici, stim ca sunt o echipa buna, de aceea ne-am concentrat foarte mult pe jocul nostru, sa fie cat mai bun, pentru ca avem nevoie de victorie si trebuie sa fim aproape perfecti", a mai spus selectionerul."Nu-mi pregatesc discursurile din vestiar, sunt vorbe care imi vin atunci, pe moment, intru intre baieti si spun ceea ce simt. Da, (n.r. - este cel mai important meci din cariera de antrenor), chiar daca am mai jucat un meci de baraj, la Voluntari, miza fiind ramanerea in Liga 1 , un meci cu o miza foarte mare si cu o greutate importanta pentru un antrenor. Dar la nivel national sper sa aduc o bucurie suporterilor echipei nationale under 21", a completat Mutu. Ianis Hagi este un jucator superprofesionist, nu am nimic ce sa-i reprosez baiatului din punctul acesta de vedere, a venit cu atitudinea corecta, s-a antrenat foarte bine, cred ca presiunea pe care o are el in general asupra lui nu ar trebui sa o simta sau sa-i dea o mare importanta, pentru ca nu joaca doar el. Ianis Hagi face parte dintr-o echipa, important pentru el este sa se bucure de fotbal, sa stea calm, sa aiba liniste, pentru ca momentul cand trebuie sa faca diferenta va veni", a incheiat Adi Mutu.Marti, de la ora 20.30, nationala under 21 va intalni Danemarca, la Ploiesti, pe Stadionul Ilie Oana, in ultimul meci din preliminariile turneului final din 2021. Romania are nevoie de o victorie pentru a obtine calificarea la turneul final, in timp ce Danemarca si-a asigurat deja prezenta la competitia din Ungaria si Slovenia.Citeste si: Au pierdut bani la pariuri si s-au razbunat pe fostul fotbalist din Liga 1: "Am stat 4 ore in portbagaj". Filmul rapirii