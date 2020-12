Selectionerul Mutu, despre grupa nationalei de tineret la Euro 2021: "Cei puternici se masoara cu aia de nivelul lor"

"E o grupa puternica, una dintre cele mai puternice. Nu aveam cum sa picam intr-o grupa usoara, pentru ca si in celelalte grupe sunt echipe puternice. Cei puternici se masoara cu aia de nivelul lor, asa ca o sa fie meciuri frumoase, suntem increzatori in fotele noastre si vom vedea ce va fi. Eu imi doresc sa jucam cat mai mult in aceasta competitie si ca urmare trebuie sa joci cu fiecare pana la urma. Nu ne e frica de nimeni, din contra, mergem cu mare incredere in fotele naostre, o sa muncim si o sa dam totul pe teren ca sa facem o figura frumoasa. Noi vrem sa repetam (n.r. - performanta din 2019) si, daca se poate, sa o intrecem, pentru ca de cand s-a setat acest target, de semifinale, care a fost un rezultat foarte important pentru fotbalul nostru, automat a devenit pentru noi un obiectiv. Sistemul nu este avantajos, pentru ca sunt mai multe echipe si echipe bune din Europa, e mai lung, e mai greu, dar avem incredere in noi. Intodeauna, prioritate are echipa mare. Nationala noastra mare are prioritate", a declarat Mutu, la TVR1.Romania face parte din Grupa A, alaturi de Ungaria, Olanda si Germania, la turneul final al Campionatului European de tineret, care va avea loc in Ungaria si Slovenia, in 2021, s-a stabilit, joi, dupa tragerea la sorti de la Nyon. Romania a fost in a treia urna valorica.A: Ungaria, Germania, Romania, Olanda;B: Slovenia, Spania, Cehia, Italia;C: Rusia, Islanda, Franta, Danemarca;D: Portugalia, Croatia, Anglia, Elvetia.Euro U21, organizat in Ungaria si Slovenia, se va disputa in doua etape: etapa grupelor din 24 pana la 31 martie 2021 si etapa eliminatorie, in perioada 31 mai - 6 iunie 2021, ultima faza la care participa ocupantele primelor doua locuri in fiecare grupa.Romania este la a doua participare consecutiva la turneul final al CE under 21. La editia precedenta, care a avut loc in Italia, in 2019, tricolorii condusi atunci de Mirel Radoi , au ajuns pana in semifinale, intr-un alt format, cu doua grupe de cate patru echipe. Tricolorii "mici" au fost eliminati de Germania, cu scorul de 4-2.La CE din 2021, Romania, antrenata de Adrian Mutu, s-a calificat dupa ce a ocupat locul al doilea in Grupa a VIII-a a preliminariilor, dupa Danemarca, dar inaintea reprezentativelor din Ucraina, Finlanda, Irlanda de Nord si Malta.Citeste si: N-am scapat de Germania nici la tineret. Grupa de foc pentru tricolori la Euro 2021. Care sunt celelalte doua adversare ale Romaniei