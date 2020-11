Selectionerul Mutu vrea revansa in fata Danemarcei dupa meciul de cosmar din 2003. Nationala de tineret pregateste "finala" cu nordicii

"O calificare ar insemna un lucru extraordinar mai ales pentru scurta mea cariera de antrenor, ar fi o incununare a eforturilor dar mai ales o bucurie pentru suporterii romani. As compara meciul cu cel tot cu Danemarca (n.r.: in 2003), cand eram jucator, am terminat 2-2 si din pacate nu am reusit sa ne calificam la Campionatul European. Acum speram ca vom reusi sa intrerupem nereusita in fata Danemarcei. Este un meci la fel de important pentru ei, chiar daca nu mai au presiunea calificarii. Stiu ce potential au, ei se pregatesc pentru Campionatul European cu o echipa puternica, asa cum suntem noi", a declarat Mutu pentru FRF , conform news.ro.Mutu a mai vorbit si despre revenirea lui Ianis Hagi la tineret: "Ne lipsesc anumiti jucatori , toti sunt importanti, dar am chemat jucatori la fel de talentati. Evolutiile lui Ianis Hagi la U21 au fost foarte bune, chiar exceptionale, sunt sigur ca va veni montat asa cum trebuie. In acest meci, el poate da un restart la echipa nationala , orice meci bun iti da incredere".La 17 noiembrie, nationala Under 21 va intalni Danemarca, la Ploiesti, pe Stadionul Ilie Oana, in ultimul meci din preliminariile turneului final din 2021. Romania are nevoie de o victorie pentru a obtine calificarea la turneul final, in timp ce Danemarca si-a asigurat deja prezenta la competitia din Ungaria si Slovenia.