Selectionerul Zlatko Dalic si-a prelungit contractul cu echipa Croatiei pana 2022

Contractul lui Zlatko Dalic, aflat la carma echipei nationale din octombrie 2017, expira in aceasta vara, a precizat HNS."Pentru noi nu au existat niciodata indoieli privind persoana care va antrena echipa pana la EURO 2020, amanat pentru vara viitoare din cauza pandemiei de coronavirus", a transmis Federatia."Sunt foarte multumit sa vad ca ne-am prelungit colaborarea (cu Zlatko Dalic) pana la Mondialul din 2022", a precizat, la randul sau, presedintele Federatiei croate, fostul mare fotbalist Davor Suker.Croatia, tara de 4,2 milioane locuitori, s-a calificat in finala Cupei Mondiale 2018 pentru prima oara in istoria sa, fiind condusa de starul Luka Modric, dar a cedat in fata Frantei (2-4).Dalic, in varsta de 53 de ani, si echipa sa vor trebui sa faca fata numeroaselor provocari in perioada urmatoare, cu Liga Natiunilor, calificarile pentru Cupa Mondiala din 2022 si Campionatul European.Fostul mijlocas defensiv a mai antrenat in tarile din Golf, la echipele saudite Al-Faisaly si Al Hilal, cucerind Cupa Regelui.