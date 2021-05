Antrenorul lui Sepsi, dupa calificarea in cupele europene: "Va fi multa presiune pe noi". Posibilii adversari din Conference League

"Am incununat sezonul cu aceasta victorie mare, aceasta calificare, o premiera pentru acest club. Sper sa nu fie si ultima. Am avut un grup extraordinar, un lot echilibrat, de aceea am reusit chiar si in momentele mai putin faste sa facem rezultate. Din fericire pentru noi baietii s-au mobilizat, au reusit sa dea totul pe teren.Dupa un asemenea joc, dupa un asemenea campionat reusit, era normal sa le spun baietilor cateva cuvinte. Le-am spus ca ma bucur pentru ei. Eu sunt un om de cuvant, mai de moda veche. Din moment ce am vorbit si am spus ca vreau sa continui, nu pot sa imi iau cuvantul inapoi. Am ridicat stacheta, este multa presiune pe noi anul viitor, nimeni nu mai accepta sa coboram, suntem sub lupa, avem o mare responsabilitate pentru sezonul viitor", a spus Grozavu la Digi Sport.Sepsi va evolua in al doilea tur preliminar al Conference League, unde nu va fi cap de serie, comparativ cu FCSB si Craiova, care se vor afla in urna favoritelor la tragerea la sorti.Astfel, inca de la debutul in Europa, Sepsi se poate confrunta cu un adversar de top, precum FC Basel, FC Copenhaga, Feyenoord, Viktoria Plzen, Gent, Rosenborg sau Partizan Belgrad.