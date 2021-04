Victorie importanta pentru CFR Cluj in lupta pentru titlu. Campioana Romaniei este lider in Liga 1

Golul a fost marcat de Deac, in minutul 45, din penalti.Sepsi: Niczuly - R. Dimitrov, Ninaj, Mitrea, Stefanescu - N. Paun (Gonzalez '46), Vasvari, Fl. Stefan (Aganovic '66) - I. Fulop (Achahbar '46), Safranko (Rapp '73), Nouvier. Antrenor: Leo GrozavuCFR Cluj: Arlauskis (Balgradean '46) - Manea, Ben Youseff, Burca, Camora - Joca (Chipciu '6), Hoban, A. Paun (Sigurjonsson '80) - C. Deac (Soares '80), Debeljuh (Rondon '66), Costache. Antrenor: Edward IordanescuCartonase galbene: N. Paun '43, Stefanescu '53, Mitrea '90+3 / Ben Youssef '24, Hoban '55, Chipciu '73, Sigurjonsson '89Arbitri: Istvan Kovacs - Radu Ghinguleac, Ovidiu Artene - Marian BarbuObservator: Eduard Dumitrescu.Dupa aceasta victorie, CFR Cluj a trecut pe primul loc, cu 38 de puncte, la doua puncte in fata echipei FCSB , care are si un meci mai putin.