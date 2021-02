Puncte uriase pierdute pe teren propriu de Sepsi. Portarul oaspetilor a fost eroul meciului de la Sfantu Gheorghe

Sepsi OSK a dominat jocul, dar portarul oaspetilor, Octavian Valceanu, a fost cel mai bun jucator de pe teren, avand interventii providentiale in mai multe randuri. El s-a opus mingilor trimise de Claudiu Petrila (41), Razvan Tincu (44), Pavol Safranko (53), iar Anass Achahbar a ratat incredibil din centrul careului (77). Sepsi OSK a ajuns la al saselea egal consecutiv in campionat , echipa fiind neinvinsa de sapte etape.Academica nu a pierdut in ultimele trei partide, jucate cu FCSB (1-0), Universitatea Craiova (0-0) si Sepsi OSK (0-0), in care nu a primit gol. Ilfovenii au ajuns la 14 meciuri fara gol primit in acest sezon.Citeste si: