Sepsi l-a transferat pe Florin Purece

"Va informam ca in cursul zilei de azi Sepsi OSK a perfectat un nou transfer, cel al mijlocasului ofensiv Florin Purece, care ultima oara a jucat la Termalica Nieciecza (Polonia - n.r. liga a doua), dar a mai evoluat in cariera, printre altele, si la Hapoel Raanana (Israel), FC Viitorul , precum si la Concordia Chiajna. Jucatorul, in varsta de 28 de ani, a semnat un contract valabil pe un an cu clubul nostru, cu optiune de prelungire", a precizat gruparea.Purece a fost format la Atletico Arad si a mai fost legitimat la Nottingham Forest si UTA. El era in Polonia din ianuarie 2018, unde a jucat 67 de meciuri , a marcat zece goluri si a oferit opt pase decisive.