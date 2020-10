VIDEO Atacantul Sergio Aguero, prins in "ofsaid" cu arbitra de linie. Atingerea care a scandalizat Anglia

Intalnirea a fost decisa de golul marcat de Sterling, in minutul 23, insa finalul primei reprize a produs o faza intens discutata pe retelele de socializare. Astfel, nemultumit de o decizie luata de arbitra de tusa a meciului, Sian Massey-Ellis (35 de ani), argentinianul Sergio Aguero a avut o reactie cu tenta sexista.Din imaginile surprinse de camerele TV se poate vedea cum atacantul lui Manchester City o atinge in zona gatului pe arbitra, un gest care a scandalizat opinia publica din Marea Britanie.Conform regulamentelor, orice atingere adusa unui arbitru se sanctioneaza, cu atat mai mult cu cat in cazul de fata este vorba despre o femeie. In timpul meciului, Aguero n-a fost pedepsit pentru acest comportament, insa e posibil ca oficialii federatiei engleze sa se sesizeze pe baza probelor video.