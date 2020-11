Sergio Ramos, cel mai selectionat fotbalist european din toate timpurile. Spaniolul l-a egalat pe italianul Buffon

Conform agerpres.ro, Ramos a evoluat pentru a 176-a oara in tricoul La Roja in cursul amicalului cu Olanda (1-1), disputat pe Johan Cruyff Arena din Amsterdam, egaland recordul stabilit de Buffon in martie 2018, la ultima aparitie a goalkeeper-ului lui Juve in Squadra Azzurra.In varsta de 34 ani, Sergio Ramos va avea ocazia sa-l depaseasca pe Gianluigi Buffon sambata, la Basel, unde Spania va infrunta Elvetia in cadrul Ligii Natiunilor.Capitanul echipei Real Madrid , care a debutat in nationala Spaniei in martie 2005, se afla la doar opt meciuri de recordul absolut din fotbalul international masculin, detinut de egipteanul Ahmed Hassan, care a acumulat 184 de selectii, intre 1995 si 2012.Sergio Ramos intentioneaza sa evolueze pentru reprezentativa tarii sale pana la Cupa Mondiala 2022 din Qatar, la finalul careia ar urma sa-si anunte retragerea internationala. In aceste conditii, el ar putea deveni primul jucator din lume care depaseste pragul de 200 de selectii in echipa nationala.Citeste si: Sergio Ramos pleaca de la Real Madrid: Capitanul "abilor" si-a ales deja viitoarea destinatie