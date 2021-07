Sergio Ramos si-a gasit echipa dupa plecarea de la Real Madrid. Salariu colosal pentru fundasul spaniol

"Sergio Ramos va merge la PSG ", a titrat joi seara ziarul sportiv madrilen AS, pe website-ul sau. "Acord Ramos - PSG", a scris la randul sau cotidianul Marca in editia sa online."Joi, fratele si reprezentantul sau Rene (Ramos) a luat avionul in directia Paris pentru a negocia termenii acordului" cu PSG, care se va intinde pe doi ani, conform AS.Presa iberica precizeaza, totodata, ca Sergio Ramos, care a pus capat aventurii sale de 16 ani alaturi de Real Madrid , se va deplasa la randul sau in capitala Frantei, "in urmatoarele zile" pentru traditionala vizita medicala si semnarea contractului. La 35 ani, fostul capitan al lui Real Madrid, care nu a fost inclus in lotul Spaniei pentru EURO 2020 din cauza unei accidentari , urmeaza sa incaseze pe Parc des Princes un salariul similar cu cel pe care l-a primit la Real, de aproximativ 10 milioane euro pe sezon, dezvaluie AS.La PSG, Ramos ii va reintalni pe argentinianul Angel Di Maria si costaricanul Keylor Navas, fostii sai coechipieri de la Real Madrid, dar si cativa compatrioti spanioli, precum Pablo Sarabia, Sergio Rico, Ander Herrera sau Juan Bernat.