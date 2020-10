Sergiu Hanca: "Meciul cu Islanda este cel mai important din cariera mea"

"Meciul cu Islanda este cel mai important din cariera mea. Am jucat finale, am castigat trofee, dar totusi la echipa nationala vorbim despre altceva. Aici reprezinti o tara intreaga si joci pentru familia, prietenii si toti cei din aceasta tara. Cu Islanda este semifinala, se joaca un singur meci, deci este eliminatoriu si cred ca e foarte important sa ne calificam", a afirmat el, conform agerpres.ro."Nu trebuie sa existe nicio presiune, pentru ca jucam un meci pe care poate altii il viseaza. Trebuie doar sa existe atitudine pentru ca restul vine de la sine. De la islandezi cunosc 2-3 jucatori , cel mai valoros este Sigurdsson, pentru ca joaca la Everton, o echipa foarte puternica. Dar cel putin eu sunt mai concentrat pe ce am de facut eu, nu pe ce fac ei sau pe cine mai au in lot. Sunt un jucator caruia ii place sa joace sub presiune, dar nu cred ca faptul ca in Islanda vor avea acces suporterii gazda va afecta rezultatul", a adaugat Hanca.Fotbalistul este convins ca Romania are mai multa "calitate" decat Islanda, dar precizeaza ca acest lucru trebuie demonstrat pe teren."Sunt increzator 100%, nu ma tem de nimic, astept doar meciul, atata tot. Si eu cand ma uit la fotbal imi place sa vad un joc spectaculos, cu echipe ofensive... dar acum e diferit fata de Liga Natiunilor. In Islanda va fi un singur meci, o semifinala, si cred ca trebuie sa o castigam. Cel mai important e sa ne calificam, dupa aceea vom vedea daca am jucat ofensiv sau defensiv. Cu siguranta fiecare jucator al echipei nationale va da totul sa se califice. Calitatea noastra este mult mai mare decat a Islandei, dar trebuie sa aratam pe teren asta. Nu e suficient ca asa vorbeste lumea, trebuie sa intram pe teren si sa fim concentrati din primul minut pentru a ne califica", a mentionat jucatorul.Sergiu Hanca a precizat ca este mandru ca este capitan al echipei poloneze Cracovia.: "Ma simt bine si ma bucur ca sunt capitan de echipa intr-o tara straina. Vreau sa reprezint cat mai bine Romania, pentru ca toata lumea va spune romanul Hanca si sper eu ca noi sa fim vazuti mai bine decat acum".Echipa nationala a Romaniei intalneste la 8 octombrie, de la ora 21:45, la Reykjavik, selectionata Islandei, in semifinala play-off-ului pentru EURO 2020. In cazul unui succes in Islanda, reprezentativa Romaniei va disputa pe 12 noiembrie, in deplasare, finala play-off-ului EURO, cu Bulgaria sau Ungaria.