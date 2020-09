Pierderi de jumatate de miliard de euro in campionatul Italiei din cauza pandemiei. "Sistemul e in pragul colapsului"

Conform agerpres.ro, in lupta contra infectarii cu Covid-19, guvernul italian a respins propunerea de a permite accesul mai multor spectatori la evenimentele sportive, inclusiv cresterea actualei limite de la 1.000 spectatori la meciurile din Serie A la un sfert din capacitatea stadioanelor.De Siervo a precizat ca din cauza reducerii incasarilor din vanzarea biletelor si diminuarea contractelor de sponsorizare, ca urmare a situatiei economice dificile, Serie A se confrunta cu pierderea unor venituri de peste 500 milioane euro: ''Intregul sistem este in pragul colapsului''. Oficialul italian a facut un apel la guvern pentru a permite cresterea graduala a numarului fanilor in tribune.Reteta din vanzarea biletelor atinge 11% din veniturile totale ale cluburilor din Serie A, cifrate la 2,5 miliarde euro pe an, aportul principal fiind adus de drepturile de televizare.Sumele provenite din drepturile de televizare vor avea insa de asemenea de suferit, deoarece retelele de televiziune din intreaga lume au venituri diminuate din reclame si vor reduce intelegerile privind aceste drepturi.Pentru a diminua impactul pandemiei asupra cluburilor, Seria A planuieste sa vanda un pachet minoritar de actiuni al unei noi companii, care va negocia drepturile de televiziune pe urmatorii zece ani. Doua grupuri private rivale, conduse de CVC Capital si Bain Capital, lupta pentru a cumpara un procent de 10% din actiunile noii companii.