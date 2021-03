Sevilla a scos un punct in ultimele secunde ale meciului cu Valladolid, dupa o reusita din actiune a portarului. Marocanul Bono a trimis mingea in poarta gazdelor la ultima faza a meciului, cand urcase in careul echipei adverse. Sevilla era condusa dupa reusita din penalty a lui Orellana, din finalul primei reprize.Cu aceasta remiza, andaluzii raman pe locul patru in clasament.Citeste si: