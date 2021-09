Cea mai sexy jurnalistă de sport e din nou singură! A fost părăsită pentru o fostă iubită a lui Adi Mutu FOTO

După ce anul trecut a fost la un pas de nuntă cu un boxer italian, Daniele Scardina, Diletta s-a cuplat la începutul lui 2021 cu Can Yaman, iar legătura lor părea una durabilă, în condițiile în care au petrecut foarte mult timp împreună, inclusiv în vacanța estivală.Lucrurile au luat însă din nou o întorsătură negativă pentru Diletta Leotta, care recent și-a celebrat ziua de naștere singură, doar în compania unor prieteni, fără Can Yaman (31 de ani) în apropiere.Ruptura dintre cei doi e confirmată de apariția spectaculoasă a turcului la Festivalul de Film de la Veneția. Nu numai că Diletta n-a fost și ea prezentă, dar Can Yaman s-a afișat în compania unei alte femei, o fostă Miss Israel, este vorba despre actrița și fotomodelul Moran Atias (40 de ani).Moran Atias e cunoscută și publicului din România, mai ales că a fost implicată într-o relație de câteva luni cu Adi Mutu, în 2003, atunci când fotbalistul român se transfera la Chelsea