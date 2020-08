Pentru FC Porto a marcat Chancel Mbemba, in minutele 47 si 57, in timp ce pentru Benfica a inscris Vinicius, din penalti, in minutul 83.FC Porto a evoluat cu un jucator mai putin din minutul 38, cand a fost eliminat Diaz.FC Porto a reusit astfel eventul, dupa ce a castigat si titlul de campioana.