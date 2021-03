FOTO Shakira, jignita grosolan de fanii lui PSG inaintea meciului cu Barcelona. Unde a fost trimisa iubita lui Pique

Chiar daca PSG pare sa aiba asigurata calificarea in sferturi, dupa 4-1 in turul de la Barcelona, suporterii francezi au recurs la o metoda neortodoxa de intimidare a adversarilor. Astfel, ultrasii au luat-o in vizor pe celebra cantareata Shakira , iubita unuia dintre cei mai importanti jucatori ai Barcei. Shakira a La Jonquera" este bannerul scandalos pe care sustinatorii radicali ai PSG-ului l-au afisat chiar de Ziua Femeii, 8 martie. Fanii s-au legat de un oras catalan situat la granita dintra Spania si Franta, renumit pentru oferta de prostitutie.Gestul francezilr a fost taxat pe retelele de socializare, unde au aparut numeroase reactii de sustinere a columbiencei, sub stindardul "Respect Shakira".Citeste si: