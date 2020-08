Sheffield Wednesday, penalizata cu 12 puncte in sezonul 2020/2021

Incalcarea regulilor federatiei engleze s-a facut in momentul in care clubul din liga a doua a inclus in exercitiul financiar 2017/2018 suma incasata din vanzarea Stadionului Hillsborough, desi arena a fost cedata in 2019.Stadionul a fost vandut proprietarului clubului, omul de afaceri thailandez Dejphon Chansiri, operatiune efectuata in iunie 2019. Chansiri a cumparat stadionul pentru 60 de milioane de lire sterline (69 de milioane de euro la acea vreme), cu scopul a salva clubul aflat intr-o grava criza financiara.Sheffield Wednesday a terminat sezonul 2019/2020, pe locul 16 din 24 de echipe. Daca sanctiunea s-ar fi aplicat in aceasta editie a Championship, echipa ar fi retrogradat in liga a treia.