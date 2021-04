O actrita din filmele pentru adulti, dezvaluiri explozive: "Am fost cu trei jucatori de la Manchester United". Ce neplaceri a avut

In podcast-ul "How to be a pornstar", Shona River si-a adus aminte: "S-a intamplat sa fiu escorta pentru jucatorii unei echipe foarte importante, Manchester United. Oameni celebri si bogati, asa ca m-am gandit ca acesta este cel mai bun lucru care se poate intampla cu mine. Dar n-a fost cazul, daca au o multime de bani nu inseamna ca sunt si generosi. Au vrut doar sa ma aiba la dispozitie si sa ma culc cu ei". Shona River a detaliat apoi experienta cu unul dintre fotbalisti, fara sa precizeze nici macar un nume. "Am stat trei zile cu el, dar cand am numarat banii lipseau 200 de euro. Mi-a zis sa-l scuz pentru ca a trebuit sa plateasca pizza pentru el si prietenii lui si nu mai avea bani. Am ramas fara cuvinte", a declarat Shona.