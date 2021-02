FOTO Cine e femeia din spatele lui Diego Simeone, antrenorul lui Atletico Madrid

Cu acest prilej, la Bucuresti a revenit si antrenorul spaniolilor Diego Simeone, cel care in 2012 castiga Liga Europa cu echipa sa, dupa o finala cu Atletic Bilbao.Simeone, care conduce Atletico de zece ani, este unul dintre cei mai longevivi tehnicieni din lume, unul dintre secretele longevitati sale fiind casnicia in care este implicata acum.El este casatorit cu modelul Carla Pereyra, alaturi de care traieste o poveste de iubire de sapte ani."Astazi, in cadrul unei ceremonii intime, ne-am casatorit civil suntem foarte fericiti", astfel si-au anuntat cei doi nunta, care a avut loc in 2019.Pentru Pereyra, in varsta de 35 de ani, este prima casatorie, in timp ce pentru Diego Simeone, in varsta de 49 de ani, este a doua.Simeone a mai fost casatorit cu Carolina Baldini, in perioada 1994 - 2014, cei doi avand trei copii: Giovanni, de 25 de ani, Gianluca, de 24 de ani, si Giuliano, de 19 ani.Carla si Diego Simeone au doua fetite, Francesca, nascuta in 2016 si Valentina, nascuta in luna februarie a anului 2019.Citeste si: