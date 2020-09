Dragoste la prima vedere intre Simona Halep si iubitul sau. Cum s-au cunoscut

Si in viata personala ii merge de minune tenismenei. Simona Halep traieste o poveste de iubire cu Toni Iuruc, un om de afaceri cu 12 ani mai mare ca ea.Cei doi s-au cunoscut in clubul Fratelli si a fost dragoste la prima vedere. Toni Iuruc este var cu patronii lantului de cluburi si restaurante Fratelli.Conform surselor Ziare.com, Simona Halep si iubitul sau isi fac planuri de casatorie, insa parintii tenismenei nu sunt incantati de relatia fiicei lor.Motivul este simplu: Toni Iuruc este mult mai mare ca varsta decat fiica lor si faptul ca a mai fost casatorit nu le da liniste. In cultura si traditia aromana, aceste lucruri nu sunt obisnuite.Toni Iuruc este un un om de afaceri cu investitii in imobiliare. El detine un complex rezidential in Pipera, de unde incaseaza lunar peste 20.000 de euro din chirii.