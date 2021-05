Sportiva de 23 de ani a reusit la antrenamentul de vineri sa execute o saritura extrem de periculoasa, o premiera in istoria gimnasticii.Biles a aterizat perfect si probabil va incerca sa faca acelasi lucru si la Olimpiada de la Tokyo.Simone Biles (1,42 metri) este cvintupla medaliata la Jocurile Olimpice de la Rio, din 2016. Americanca are in palmares si 19 titluri de campioana mondiala.