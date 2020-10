Site-ul echipei Paris FC, spart de hackeri care il somau presedintelui Frantei sa-si ceara scuze dupa afirmatiile ca profetul Mahomed poate fi caricaturizat

Hackerii au postat, luni dupa-amiaza, mesaje de ura, prin care solicitau "razbunare" dupa remarcele lui Emmanuel Macron despre libertatea de a-l caricaturiza pe profetul Mahomed.Atacul a vizat doar pagina de start a site-ului liderului din Ligue 2, dar vizitatorii erau redirectionati catre un mesaj al hackerilor care pretindeau ca sunt din Bangladesh.Ei indemnau la "razbunare" daca Franta nu le cere iertare in mod oficial tuturor musulmanilor.Situatia a fost rezolvata in mai putin de ora de administratorii site-lui.Cel mai probabil, pagina web a clubului din Ligue 2 a fost vizata deoarece presedintele gruparii, Pierre Ferracci, este un apropiat al sefului statului francez, Emmanuel Macron.Presedintele Frantei a fost somat sa-si ceara scuze si de presedintele clubului Malaga, Abdullah ben Nasser Al-Thani, membru al familiei conducatoare din Qatar, care detine si gruparea PSG "Daca nu vor fi scuze oficiale pentru toate tarile musulmane cu privire la discursul rasist, incitator si al urii si care recomanda acte ofensatoare impotriva mesajului lui Allah, atunci ei vor trebui sa suporte consecintele", a scris Abdullah ben Nasser Al-Thani.Amenintarile lui vin dupa discursul lui Macron, prin care ii aducea un omagiu profesorului Samuel Paty, miercuri, la Sorbona.Samuel Paty, profesor de istorie-geografie, a fost decapitat, la 16 octombrie, la Conflans-Sainte-Honorine din cauza ca le-a aratat elevilor sai caricaturi cu profetul Mohamed din saptamanalul satiric Charlie Hebdo. Ucigasul profesorului, Abdoullakh Anzorov, un rus cecen in varsta de 18 ani, a fost ucis de politisti.Pentru Emmanuel Macron, Samuel Paty "intruchipa Republica care renaste in fiecare zi in salile de clasa, libertatea care se transmite si se perpetueaza in scoli"."Samuel Paty a devenit chipul Republicii", a declarat presedintele Frantei, intr-un discurs emotionant.Presedintele Republicii franceze, care i-a denuntat in debutul discursului sau pe "lasii" care l-au livrat pe Samuel Paty "barbarilor", a adus un omagiu profesorului care "iubea cartile si stiinta".Seful statului francez si-a continuat discursul salutand actiunile profesorului de-a lungul carierei sale."A face republicani a insemnat lupta lui Samuel Paty", a declarat Emmanuel Macron, in timpul omagiului national adus profesorului.Macron a asigurat ca desenele si caricaturile vor continua sa fie publicate si aratate. "Vom continua sa predam, vom aduce laicitatea, vom continua lupta pentru libertate", a adaugat presedintele francez.