Soc in Brazilia: Un fotbalist de 19 ani a fost impuscat mortal!

Brazilia este in stare de soc dupa anuntul autoritatilor conform carora fotbalistul William Morais a fost impuscat mortal duminica dimineata.

Sportivul, in varsta de numai 19 ani, se afla Pampulha, un cartier al orasului Belo Horizonte, capitala statului brazilian Minas Gerais, alaturi de o fata si alti prieteni fotbalisti in momentul in care grupul a fost abordat de trei indivizi.

Lucrurile au luat o turnura tragica in momentul in care Morais s-ar fi opus intr-un fel atacatorilor, care l-au impuscat in piept, fotbalistul murind pe loc, informeaza presa braziliana.

Corpul lui William Morais a fost depus de autoritati la Institutul de Medicina Legala din Belo Horizonte iar trei suspecti, toti cu antecedente penale, au fost deja retinuti in baza declaratiilor date de martori.

William Francis de Oliveira Morais, pe numele sau complet, era sub contract cu celebra formatie sud-americana Corinthians, insa el fusese imprumutat la Atletico MG in acest sezon.

M.D.

