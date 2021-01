Sotia romanca a lui "Chicharito" Hernandez a fost parasita. Fotbalistul mexican a lasat-o singura, cu 2 copii

"Am crescut in Australia, dar de fapt sunt pe jumatate romanca, pe jumatate australianca", a declarat in dese randuri frumoasa Sarah, care si-a creat numerosi admiratori in social media, consacrandu-se cu meseria de blogger de turism.In ultimii doi ani, Sarah Kohan s-a concentrat insa pe viata de familie alaturi de cunoscutul fotbalist mexican "Chicharito" Hernandez, atacantul legitimat la LA Galaxy, dar care in trecut a evoluat la Real Madrid si Manchester United . Relatia dintre ei parea sa fie una ideala, cu atat mai mult cu cat s-au casatorit, iar romanca a devenit si mama, in doua randuri (o fetita si un baietel).Lucrurile s-au stricat insa iremediabil in ultima vreme, iar Javier si Sarah sunt in pragul despartirii. Drept dovada, fotbalistul a "disparut" de pe pagina de Instagram a sotiei sale, iar Sarah Kohan a transmis si un mesaj elocvent in acest sens: "Cea mai dificila decizie este sa renunti la cineva. Lasa-l sa plece si lasa-l sa-i fie dor de tine".Citeste si: Esec pentru Bayern Munchen in Bundesliga dupa ce campioana Germaniei a condus cu 2-0