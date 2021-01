FOTO Antonella lui Messi, mai stralucitoare ca niciodata pe Instagram: "Esti femeia perfecta"

"Sarcini indeplinite", a vrut sa transmita Antonella, semn ca sedinta de antrenamente fizice la sala de forta s-a desfasurat asa cum trebuie. Postura sexy in care a aparut sotia lui Messi a fost insa principala atractie a pozei, argentinianca facand senzatie cu tricoul mulat care i-a pus in valoare decolteul.Postarea Antonellei a functionat ca un magnet, in aproximativ 24 de ore adunandu-se aproape 1 milion de like-uri. "Esti femeia perfecta", a spus unul dintre comentatori, conform presei spaniole, in timp ce altii s-au limitat sa-i trimita inimioare.Laudele abatute asupra Antonellei vin intr-o perioada in care sotul acesteia, Leo Messi, e nevoit sa se confrunte cu o suspendare de doua meciuri la FC Barcelona pentru primul cartonas rosu din cariera in tricoul echipei catalane.Citeste si: Un nou scandal la Australian Open. Lidera mondiala a ignorat legea si a fost obligata sa-si ceara scuze