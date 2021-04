"Je suis Sovre": Ciprian Marica sare in sprijinul arbitrului roman

Drept urmare, Ciprian Marica a sarit in sprijinul lui Octavian Sovre si al Fundatiei SOS Autism."Nu am telefonul lui Octavian Sovre, nu ne-am intalnit vreodata in particular. Drept pentru care scriu aici, sigur ma va contacta cineva implicat.Nu vreau sa-l felicit, nici sa-l cert. Vreau doar sa-i multumesc ca ne-a dat o lectie importanta! Chiar asa cersind un autograf.Cat am jucat, nu prea am pus pret pe tricouri. Am facut schimb cu adversarii si le-am oferit celor care mi le-au cerut.Dar la diversele actiuni la care am participat in ultima vreme, am mai pastrat unele, pentru altele am licitat.Voi oferi doua dintre cele mai dragi lui Octavian Sovre si fundatiei SOS Autism.Unul este al meu de la "Centenarul fotbalului romanesc", iar celalalt este al lui Daniel Niculae, cu autografele tuturor participantilor, tricou castigat de mine la licitatia caritabila de dupa eveniment.Sper din suflet sa va fie de folos! Si ii rog pe toti colegii mei din sport sa doneze macar o amintire cu care sa insenineze ziua, poate chiar viata unui semen care are nevoie", a scris Marica pe Facebook