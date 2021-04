INTERVIU Octavian Sovre: Sunt constient ca nu am respectat normele UEFA

Sovre stie ca nu s-a incadrat in normele UEFA , insa spera sa fie pasuit, mai ales ca in spatele actiunii sale a stat de fapt intentia de a face un bine.Asistentul a explicat pentru FRF.ro intreaga situatie.- Povestea incepe cu cativa ani in urma, atunci cand impreuna cu alti arbitri din judetul Bihor si cu colegi din brigazi internationale am decis sa sprijinim o asociatie care se ingrijeste de persoanele care sufera de autism, dar si alte actiuni caritabile. Una dintre contributii a fost oferirea unor suveniruri din sport, in special autografe, cu fotbalisti si sportivi, pentru a fi scoase la licitatie si a aduna fondurile necesare desfasurarii activitatii. Cu acest gand l-am rugat pe Haaland sa-mi semneze cartonasele care, intre timp, au ajuns la directoarea asociatiei respective. Acestea vor fi scoase la licitatie, sper sa fie valorificate la maxim si sa ii ajute pe cei care au nevoie.- Am avut sansa de a intra in contact cu mari sportivi, mari fotbalisti, atat cu ocazia Jocurilor Olimpice, cat si la alte competitii internationale. Astfel am reusit sa adun autografe in acest scop.- In primul rand as dori sa le multumesc si eu celor care, dupa ce au aflat de aceasta poveste, au ales sa sprijine activitatea asociatiei in diferite feluri. Am vazut articole sportive donate in scop caritabil si nu numai, iar acest lucru m-a bucurat. Apoi, sunt constient ca actiunea mea nu s-a incadrat in normele impuse arbitrilor UEFA. Ceea ce imi doresc insa este ca prestatia mea si a brigazii din care fac parte sa primeze in luarea oricarei decizii privind cariera mea internationala.