Arbitrul care i-a solicitat un autograf lui Haaland s-a retras din activitate

"Am avut 21 de sezoane in Liga I. Orice activitate ai inceput are si un sfarsit, sunt multumit si implinit. Putine emotii ma incearca, recunosc, chiar mai multe decat la un meci Barcelona - Inter sau Dortmund cu City. Nu mai aveam motivatie personala, pentru ca stiti foarte bine istoricul meu recent. Era, ca scop, Euro-2020. Ulterior, din cauza pandemiei s-a amanat un an, s-a intamplat ce s-a intamplat, nu am fost selectionat, pentru mine este un sfarsit. Am solicitat jucatorului Haaland un autograf, probabil a fost un cumul de factori cu meciul de la Paris si UEFA a considerat ca trebuie sa... A fost un gest nobil, dar traim intr-o lume a regulilor pe care eu trebuia sa le respect. Cred ca si arbitrii sunt si ei oameni, au anuminte doleante", a declarat Sovre, 47 de ani, dupa ultimul meci condus.Octavian Sovre a fost avertizat de UEFA, dupa meciul PSG - Istanbul BB, din 8 decembrie 2020, la care arbitrul de rezerva Sebastian Coltescu a folosit cuvantul "negru" la adresa unei persoane din staff-ul echipei din Istanbul. Pe inregistrare, se aude si vocea lui Sovre, care foloseste cuvantul "negru" la adresa secundului echipei turce, Pierre Achille Webo.Apoi, Sovre i-a cerut un autograf lui Erling Haaland, dupa meciul pierdut de Borussia Dortmund, scor 1-2, cu Manchester City , in turul sferturilor Ligii Campionilor.La finalul partidei din 6 aprilie, pe tunelul de la vestiare, Sovre, membru in brigada condusa de Ovidiu Hategan , este vazut cum ii cere un autograf lui Haaland, lucru care nu a fost pe placul UEFA.Ulterior, arbitrul asistent a declarat ca obisnuieste sa stranga autografe de la mari sportivi ai lumii pentru a sprijini SOS Autism Bihor, un centru pentru bolnavii de autism.Din aceste motive, Sovre a pierdut participarea ca asistent la Euro-2020.Arbitrul orginar din Oradea era pe lista FIFA din 2005.