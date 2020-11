Nimeni nu s-ar fi asteptat la asa ceva. Germania, pur si simplu demolata in Spania. Ibericii au castigat grupa de Liga Natiunilor

In grupa a treia, Franta s-a impus cu 4-2, acasa, impotriva Suediei, si de asemenea a terminat pe primul loc in clasament, calificandu-se in semifinalele competitiei, la fel ca Spania.Rezultatele inregistrate, marti, in meciuri din ultima etapa a fazei grupelor Ligii Natiunilor:Divizia AGrupa 3Croatia - Portugalia, scor 2-3;Au marcat: Kovacici '29, '65 / Dias '52, '90+1, Joao Felix '60.- Marko Rog (Croatia) a fost eliminat, in minutul 51Franta - Suedia, scor 4-2;Au marcat: Giroud '16, '59, Pavard '36, Coman '90+5 / Claesson '5, Quaison '88.Clasament: Franta - 16, Portugalia - 13, Croatia - 3, Suedia - 3. Suedia a retrogradat in Divizia B.Grupa 4Spania - Germania, scor 6-0;Au marcat: Morata '17, Ferran Torres '33, '55, '71 Rodri '38, Oyarzabal '89Elvetia - Ucraina - anulat;Clasament (fara meciul de la Lucerna): Spania - 11, Germania - 9, Ucraina - 6, Elvetia - 3.Divizia CGrupa 1Luxemburg - Azerbaidjan, scor 0-0;Muntenegru - Cipru, scor 4-0Au marcat: Jovetici '14, Boljevici '25, '28, Mugosa '60.Clasament: Muntenegru - 13, Luxemburg - 10, Azerbaidjan - 6, Cipru - 4. Muntenegru a promovat in Divizia B, Cipru va participa la un baraj de mentinere in Divizia C.Divizia DGrupa 1Andorra - Letonia, scor 0-5Au marcat: Cernomordijs '6, Ikaunieks '57 si '60, Gutkovkis '70 (p), Raimonds '90- Garcia (Andorra) a fost eliminat, in minutul 90Malta - Insulele Feroe, scor 1-1;Au marcat: Guillaumier '54 / Jonsson '70Clasament: Insulele Feroe - 12, Malta - 9, Letonia - 7, Andorra - 2. Echipa din Insulele Feroe a promovat in Divizia C.Grupa 2Gibraltar - Liechtenstein, scor 1-1;Au marcat: Brandle '17 (a) / Frick '44.Clasament: Gibraltar - 8, Liechtenstein - 5, San Marino - 2. Gibraltar a promovat in Divizia C.