Dezvaluiri uluitoare la Dinamo. Sefii spanioli si-au impartit banii intre ei. "Noi ne-am riscat viata si nu ne-au dat nimic"

"Pe mine m-a deranjat un lucru extraordinar de mult. Dupa ce am reusit sa salvam echipa de la retrogradare, spaniolii au impartit prima transa intre ei. Au dat-o celor care au venit acolo, nu am informatii cine si cat a luat", a dezvaluit Gigi Multescu."Noua nu ne-au dat nimic. Noi ne-am riscat viata, intr-un fel, cu COVID-ul. In perioada aia, cand ajungeam acasa de la Saftica dormeam cu masca, sa nu ii dau ceva sotiei. Salvam echipa de la retrogradare si tu nu ne dai nimic?", a mai spus antrenorul.Citeste si: VIDEO Derapaj rasist in Turcia la adresa lui Marius Sumudica: "E un circar, se comporta ca un tigan"