FOTO Cum arata la exterior cel mai spectaculos stadion din lume

🏟️🐊 The Timsah Arena or The Crocodile Arena is the name of @BursasporSk's stadium. Inspired by the club's nickname "The Green Crocodiles", the football ground features a green exterior based on a croc's body and head⁣⁣⁣



Numele, care inseamna Crocodile Arena, provine de la echipa locala de fotbal, Bursaspor, si a avut o influenta puternica in designul stadionului.Cea mai marcanta caracteristica a structurii, acoperisul sau, seamana cu un crocodil ondulat in jurul pamantului, complet cu gura deschisa. Acest acoperis spectaculos acopera toate 44.000 de locuri ale stadionului.Bursaspor evolueaza acum in liga secunda a Turciei, fiind pe locul 9 in clasament.La Bursaspor au antrenat Ion Nunweiller, in 1990, si Gica Hagi , in 2003. Hagi i-a avut atunci ca jucatori pe Vintila, Miu si Ganea.