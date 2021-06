Vestea asteptata de toti fanii Stelei. S-au pus in vanzare biletele la inaugurarea noului stadion din Ghencea. Cand si cu cine vor juca "militarii"

"Odata cu meciul prin care arena Steaua se va inaugura, vom avea ocazia de a sarbatori impreuna cu suporterii si iubitorii clubului ros-albastru, 74 de ani de istorie, dar si 35 de ani de la castigarea Cupei Campionilor Europeni.La 47 de ani distanta, echipa de fotbal care a inaugurat vechiul stadion Steaua reintra pe teren, de aceasta data intr-o arena noua, stralucitoare, o arena a secolului XXI!Inaugurarea noului stadion a clubului militar, va avea loc miercuri, 7 iulie 2021, ora 19.15, printr-un meci de fotbal ce rescrie istoria, in compania echipei OFK Belgrad.Eroii de la Sevilla, componenti ai lotului Steaua 86, cei care au reusit prin ambitie, determinare si perseverenta sa aduca Cupa Campionilor Europeni in vitrina clubului, vor fi prezenti la acest eveniment istoric.Incepand de azi, 30 iunie, biletele sunt disponibile pe www.bilete.ro si in reteaua de vanzare a bilete.ro ro. Pentru acest meci, biletele puse in vanzare sunt in limita a 50% din capacitatea stadionului. Pentru suporteri , biletele se vor comercializa si la intrarea in Complexul Sportiv Ghencea",a aratata CSA Steaua, intr-un comunicat.Steaua a ales echipa OFK Belgrad pentru primul meci pe noua sa arena, deoarece si vechiul stadion a fost ianugurat, in 1974, printr-o partida amicala cu aceeasi formatie.