MAPN trebuie sa plateasca o avere pentru intretinerea noului stadion Steaua! Care sunt costurile lunare

"Lunar? Pai, gazonul undeva la 10-12.000 de euro, iar restul, pe mentenanta, fara salariile personalului, cred ca undeva la 90.000 sau 100.000 de euro. Deci minimum un milion de euro pe an iti trebuie", a declarat Adrian Cefalan, in cadrul emisiunii "Natiunea Stelista", conform hotnews.ro Cel mai probabil, pe noul stadion din Ghencea va juca CSA Steaua , deoarece arena va fi preluata de Ministerul Apararii.Momentan, echipa antrenata de Daniel Oprita evolueaza in liga a treia.