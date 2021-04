Au marcat: Kuchta '45, N. Stanciu '56, Sevcik '60.La oaspeti, mijlocasul Nicolae Stanciu a fost titular si a jucat pana in minutul 76, cand a fost inlocuit de Lingr.In penultimul act, Slavia Praga va evolua, in deplasare, la 5 mai, impotriva rivalei Sparta Praga (locul 3), la care evolueza portarul Florin Nita. In celalalt meci din semifinale, se vor intalni, tot miercuri, Viktoria Plzen (locul 5) cu Teplice (locul 15), pe terenul primei formatii.Sursa video: Youtube / Blazen479 Highlight!