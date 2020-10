Meciul CSA Steaua - Dinamo 2 a inceput cu o bataie intre suporteri si fortele de ordine. Doi jandarmi au fost raniti, 30 de fani au fost retinuti

Au fost momente de panica, in care fortele de ordine au folosit chiar si gazele lacrimogene, iar calatorii au fugit speriati din calea ultrasilor."In jurul orelor 15.00, in proximitatea stadionului s-au adunat doua grupuri, un grup de aproximativ 60 de suporteri dinamovisti si un grup de aproximativ 100 de suporteri stelisti.In momentul in care jandarmii au incercat separarea celor doua grupuri si dispersarea lor, suporterii au intrat in conflict cu fortele de ordine. Grupul de suporteri stelisti a revenit in statia de metrou Stefan cel Mare, iar in momentul conducerii suporterilor, doi jandarmi au fost loviti, fiind necesara interventia pentru imobilizarea si retinerea agresorilor. In urma acestui conflict, aproximativ 30 de persoane au fost conduse la sectia de politie, in vederea luarii masurilor legale. In prezent se fac verificari inclusiv sub aspectul savarsirii infractiunilor de ultraj", se arata intr-un comunicat al Jandarmeriei.