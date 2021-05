35 de ani de la Sevilla: ce le-a reprosat Ceausescu fotbalistilor Stelei

Victoria din finala Cupei Campionilor l-a impresionat pana la un punct si pe Ceausescu, iar fotbalistii Stelei au fost invitati in cladirea Consiliului de Stat, unde li s-a oferit Ordinul Meritul Sportiv.Ceausescu a tinut un discurs, a ciocnit o cupa de sampanie cu fotbalistii, a facut poza oficiala de grup si a stat cateva minute la discutii protocolare.Antrenorul Emeric Ienei isi aminteste un amanunt picant de la acea intalnire, care reflecta cat de mult intelegea dictatorul dn fotbal: "N-a discutat mai nimic cu noi. A fost foarte distant. Un singur lucru tin minte ca ne-a spus, pe seama caruia baietii s-au amuzat serios la iesire. Ne-a zis ca daca eram mai bine pregatiti puteam sa castigam inainte de penalty-uri".Si discursul oficial al lui Ceausescu a fost de altel presarat cu anumite critici."Aceasta ar trebui sa determine conducerea miscarii sportive, si a fotbalului romanesc, sa analizeze cu mai mare seriozitate rezultatele inregistrate in ultimii ani, unele minusuri - inclusiv in domeniul fotbalului, cand am pierdut unele jocuri cu multa, multa usurinta - si sa determine masuri hotarate pentru a ridica nivelul general al sportului romanesc la nivelul constructiei generale a socialismului in patria noastra. Sa facem in asa fel incat loturile sportive, din toate domeniile, sa se prezinte in competitiile internationale cu o temeinica pregatire, cu hotararea ferma de a reprezenta cat mai demn culorile romanesti".