35 de ani de la Sevilla: de ce nu se organizeaza nimic pe stadionul Ghencea. Ce zice Piturca

CSA Steaua nu va sarbatori pe noul stadion Ghencea aniversarea a 35 de ani de la castigarea Cupei Campionilor Europeni.Motivul a fost explicat printr-un comunicat trimis de CSA Steaua, ca drept la replica in urma unui articol aparut in ProSport."La aniversarea a 35 de ani de la castigarea Cupei Campionilor Europeni am fost pregatiti sa-i invitam in Ghencea pe cei care au facut posibila aceasta performanta unica si sa-i onoram in noua casa a Stelei. Insa din motive independente de noi acest moment va fi amanat. Stabilirea datei in care evenimentul putea avea loc a depins, in paralel, de mai multi factori pe care noi nu ii putem influenta. E important sa stiti ca in ultimele luni un grup de oameni au pus cap la cap toate detaliile unui eveniment complex, pe masura importantei acestei aniversari", se arata in comunicat.Tot aici se aminteste ca in continuare se interzice desfasurarea de reuniuni cu prilejul unor sarbatori, aniversari, petreceri in spatii inchise si/sau deschise, publice si/sau private."Daca nu se face nimic, o sa organizez eu la un resturant, asa cum am mai facut si in alti ani. E important sa ne mai vedem, cat mai suntem inca in puteri, din pacate unii ne-au parasit prea repede", a declarat Victor Piturca Dintre cei care au jucat la Sevilla, au murit Lucian Balan si Ilie Barbulescu.