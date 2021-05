35 de ani de la Sevilla: "Va raportam, mult stimate tovarase comandant suprem, ca echipa de fotbal si-a indeplinit exemplar misiunea"

Dupa sosirea in tara, fotbalistii au fost invitati de Nicolae Ceausescu in cladirea Consiliului de Stat, iar presedintele clubului, Ion Alecsandrescu, a dat citire unui discurs care in vremurile de astazi ar starni hohote de ras, insa unul normal pentru acele timpuri."Mult iubite si stimate tovarase Nicolae Ceausescu,Secretar general al Partidului Comunist Roman,Presedinte al Republicii Socialiste Romania,Comandant suprem al fortelor armate,Va rog sa-mi permiteti sa exprim cele mai profunde sentimente de dragoste, inalta consideratie si aleasa pretuire fata de dumneavoastra, mult stimate tovaras general al partidului, conducatorul intelept si vizionar al Romaniei socialiste, luptator neobosit pentru pace si colaborare internationala, personalitate preominenta a lumii contemporane, pentru onoarea deosebita de a ne primi.De asemenea, permiteti-ne sa dam glas recunostintei noastre fierbinti si celor mai profunde multumiri pentru faptul echipei de fotbal Steaua i-ati acordat cele mai inalte distinctii ale Republicii Socialiste Romania, in aceste zile cand intregul popor a sarbatorit 65 de ani de la faurirea gloriosului nostru partid comunist.Va raportam, mult stimate tovarase comandant suprem, ca echipa de fotbal a Clubului Sportiv al Armatei Steaua si-a indeplinit exemplar misiunea. Participand la finala celor mai bune echipe din Europa, a reusit sa aduca in Romania socialista trofeul Cupa Campionilor Europeni.Aceasta performanta este urmarea excelentelor conditii pe care partidul si statul nostru, dumneavoastra personal, mult iubite si stimate tovarasae Nicolae Ceausescu, le-ati creat tinerilor din Romania pentru a se implini pe multe planuri in acest timp eroic pe care-l denumin cu totii, cu indreptatita mandrie patriotica, Epoca Nicolae Ceausescu.Dragostea netarmurita fata de patria noastra socialista, fata de trecutul ei glorios, multimilenar, o inalta munca si o intensa disciplina au stat la baza suitei de victorii pe care le-a obtinut in aceasta editie a Cupei Campionilor Europeni echipa Steaua.Continuam astfel traditiile Clubului Sportiv al Armatei, care, sub directa dumneavoastra indrumare, in perioada cand, din insarcinarea partidului, ati indeplinit functii de cea mai mare raspundere in conducerea ostirii a inscris pagini stralucite in istoria sportului din tara noastra.Raportez, tovarase comandat suprem, ca acest success va constitui pentru fotbalistii clubului Steaua un puternic imbold in obtinerea unor noi victorii, pentru a ridica fotbalul romanesc, miscarea sportiva nationala pe culmi tot mai inalte, pentru a ne situa mereu la nivelul increderii acordate de conducerea partidului, de dumneavoastra personal, si a ne adduce contributia specifica la infaptuirea politicii partidului si statului nostru de pace si colaborare intre toate tarile lumii".