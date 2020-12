Fara numar. Ce buget incredibil aloca Armata pentru Steaua din Liga 3

Pentru asta, Ministerul Apararii Nationale a alocat bani multi pentru o echipa din al treilea esalon fotbalistic.4.542.034 lei, aproximativ 930.000 de euro este bugetul Stelei in acest sezon de Liga 3, scrie Telekom Sport. Echipa ros-albastra are un parcurs fara greseala in campionat , este pe primul loc, cu doua puncte in fata rivalilor de la FCSB Steaua are un buget mai mare ca multe echipe care au jucat in Liga 2.De exemplu, Academica Clinceni a promovat acum doua sezoane in prima liga cu un buget de 600.000 de euro.Si la celalalte sporturi, echipa militara sta bine in ceea ce priveste partea financiara.Intregul club sportiv Steaua a avut in 2020 un buget de 25 milioane de euro, care se imparte la cele 42 de sectii, ceea ce da o medie de 550 000 euro, anunta telekom sport. CITESTE SI: