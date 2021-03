Gigi Becali si Armata au dat-o la pace. Egal in Liga 3, intre Steaua si FCSB

Buziuc a fost cel care a deschis scorul pentru oamenii lui Becali, care s-au vazut egalati in minutele de prelungiri ale meciului. Huiban a inscris golul gazdelor.Spritele s-au incins in ultimele momente ale jocului, antrenorul Daniel Oprita si jucatorii Soiledis si Serban de la FCSB au fost eliminati.Dupa acest rezultat, Steaua este prima in clasament cu 27 de puncte, urmata de FCSB cu 25 de puncte.Cele doua grupari se lupta si in instanta pentru palmaresul Stelei.Echipele de start:Steaua: Musat - Calintaru, Walace, Beta, Ilie - Enceanu, Barbulescu - Rasdan, Chipirliu, Pacionel - NsiahRezerve: Balbarau, Neacsu, Vlad, Bajenaru, Mihaescu, Huiban, Mihalache, Zaharia, MorariuAntrenor: Daniel OpritaFCSB 2: Tarnovanu - Pantea, Nedelcu, Soiledis, Serban - Simion, Sut, Oaida - Nita, Buziuc, Oct. PopescuRezerve: Udrea, Nicola, Gogor, Papuli, Stan, Filip, Ardelean, Pandele, Rob. TudorAntrenor: Bogdan VintilaDesfasurarea meciului:- a inceput meciul- Ocazie mare pentru Steaua. Chipirliu din pozitie foarte buna trimite cu mingea cu capul pe langa poarta- Barbulescu inscrie, dar golul este anulat pe motiv fault in atac-ocazie pentru Steaua. Nsiah a scapat singur spre poarta oaspetilor, dar sutul sau s-a dus peste poarta- Pauza- a inceput repriza a doua- ocazie mare pentru FCSB - sut puternic trimis de Soiledis, respins cu dificultate de Musat- Buziuc deschide scorul pentru FCSB cu un voleu de la 15 metri- Huiban egaleaza pentru Steaua in minutele de prelungireCITESTE SI: