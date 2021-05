32 de ani de cand AC Milan a surclasat Steaua, in finala CCE! Explicatiile unui esec lamentabil VIDEO

Steaua defilase pana la finala zdrobind la scor Sparta Praga (5-1 si 2-2), Spartak Moscova (2-1 si 3-0), IFK Goteborg (0-1 si 5-1) si Galatasaray (4-0 si 1-1), in vreme ce Milan impresionase doar in semifinale, unde a surclasat pe Real Madrid cu 6-1, scor general, dupa 1-1 si 5-0. Inainte insa fusese la un pas de eliminare, trecand greu de Steaua Rosie Belgrad, calificare la penaltyuri si de Werder Bremen , 0-0 si 1-0.In ultimul act al competitiei, Milan insa, efectiv, a dat de pamant cu Steaua. La pauza era deja 3-0, iar in minutul 47 tabela arata un neverosmil 4-0, dupa "dublele" lui Van Basten si Gullit. Steaua n-a avut nicio ocazie clara, doar Piturca ajungand la un moment dat intr-o situatie oarecum favorabila din care a ratat insa."Noi am fost prea increzatori si nu am urmat programul normal. Dupa ultimul meci de campionat nu am mai intrat in cantonament , si asta ne-a costat. Italienii se temeau de noi. Jucasem de doua ori cu ei pe << San Siro >> si nu ne batusera niciodata. De aceea au intrat foarte concentrati. Noi, in schimb, am fost relaxati, am luat goluri repede si s-a terminat. Lotul era destul de uzat, unii imbatranisem, nu aveam solutii de rezerva. In mod normal, Lung, Rotariu si Stoica nu trebuiau sa joace atunci, pentru ca aveau probleme medicale, dar nu mai aveam jucatori pe masura lor. Dincolo de orice scuza insa, Milan avea o superechipa", a spus Piturca in 2013, pentru Adevarul. Gica Hagi , care a fost al treilea marcator al competitiei in acel sezon, a avut o explicatie similara: "Ni se ceruse sa luam totul. Campionatul, Cupa si CCE. Lotul era subtire numeric. Am dus greul in 12-13 fotbalisti si nu am mai rezistat la finala".Steaua nu l-a avut atunci in finala pe Ilie Dumitrescu, care a fost suspendat, iar in locul lui antrenorul Anghel Iordanescu a incercat o mutare surpriza, titularizandu-l pe Daniel Minea. In lot se aflau insa sase jucatori din echipa care castigase trofeul trei ani mai devreme: Iovan, Bumbescu, T. Stoica, Balint, Lacatus si Piturca.G.Galli - Tassotti, Costacurta (74' F.Galli), Baresi, Maldini - Colombo, Rijkaard, Ancelotti, Donadoni - Gullit (60' Virdis), Van Basten. Antrenor: Arrigo SacchiLung - Dan Petrescu , Iovan, Bumbescu, Ungureanu - Hagi, T. Stoica, Minea, Rotariu (46' Balint) - Lacatus, Piturca. Antrenor: Anghel Iordanescu