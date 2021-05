Imagini memorabile in Ghencea. Cum a fost sarbatorita promovarea Stelei. Fanii au luat cu asalt stadionul VIDEO

La finalul intalnirii, fanii ros-albastrilor s-au adunat la stadionul Ghencea (proaspat renovat, dar inca nedat in folosinta) pentru a sarbatori promovarea alaturi de jucatori Aproximativ 2.000 de suporteri ai Stelei au fost prezenti in jurul arenei, reusind chiar sa patrunda in interiorul stadionului, chiar daca acest lucru nu era permis.