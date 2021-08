Începe bătălia pentru grupe! Steaua Roșie - CFR Cluj, duel de foc pe ”Maracana” belgrădeană. Ce spune Marius Șumudică LIVETEXT, de la 22.00

"E clar că temperatura este un adversar, atât pentru noi, cât şi pentru ei. Eu când m-am dat jos din avion, am crezut că am aterizat la Dubai. E foarte, foarte cald, e apăsător, aşa, plus stadionul ăsta, cu fanii care emană căldură. Dacă acum, la autocar arăta 37 de grade, la nivelul solului cred că sunt 45-50.Este un război format din două bătălii, acum e prima bătălie. Dacă pierzi toţi soldaţii, a doua bătălie cu cine o mai câştigi? E clar că-mi doresc un rezultat care să-mi dea speranţe la calificare în cea de-a doua partidă. Niciodată nu am pregătit un meci numai defensiv sau numai ofensiv, fiindcă dacă aş face lucrul ăsta aş juca cu 11 fundaşi sau cu 11 atacanţi.Steaua Roşie este un club puternic, un club care a câştigat Champions League, un club care în ultimii doi ani a fost în Champions League. E clar că suporterii nu sunt fericiţi cu ceea ce se întâmplă în momentul de faţă.E clar că mi-aş dori să mă calific în Europa League, dar noi deja suntem calificaţi în Conference League, în care este o reţetă financiară mai de succes sau mai abordabilă pentru viitor. Tocmai de aceea vreau să iau presiuena de pe umerii jucătorilor mei, am încredere în grupul pe care-l conduc, am deja două luni la această echipă.Am pierdut două meciuri , unul care ne-a calificat şi cel de la Berna, suntem liderul campionatului, ce-şi doreşte mai mult un atrenor decât să aibă 5 din 5 şi să joace cu un stadion plin? Ce să-mi doresc mai mult de atât?", a declarat Şumudică înaintea partidei.