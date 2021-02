FOTO Imagini fabuloase cu noul stadion Steaua

Probele facute la sistemul de iluminat au gnerat niste poze fabuloase, care prezinta constructia ca un OZN in culorile rosu si albastru.Stadionul va fi dat in functiune anul acesta.* Cost constructie 94.672.020 milioane de euro* Capacitate: 31.254 de locuri* Suprafata de joc 105m/68m. Gazon natural ranforsat sintetic, dotat cu degivrare, drenaj, sistem de irigatie si incalzire pentru sezonul de iarna* Spatii de cazare pentru sportivi (24 de camere cu un total de 48 de locuri de cazare)* Restaurant* Muzeu al Clubului Sportiv al Armatei Steaua* Spatii VIP (loje si parcare)* Sala de forta si de recuperare* Punct medical de prim ajutor* Zona de presa si sky-box ul in partea superioara a Tribunei 1 pentru a spori vizibilitatea si care respecta standardele UEFA si FIFA * Sala de conferinta* Vestiare pentru sportivi* Magazine* Spatii tehnice si pentru birouriCiteste si