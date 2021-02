VIDEO 24 februarie, ziua pe care Hagi si Steaua nu o vor uita niciodata

La randul ei, Dinamo Kiev se impusese in finala Cupei Cupelor, la Lyon, cu scorul de 3-0, in fata formatiei Atletico Madrid Supercupa Europei s-a disputat la 24 februarie 1987, pe Stadionul Louis II, iar unicul gol al meciului a fost marcat de Gheorghe Hagi, din lovitura libera, in minutul 44.Venit de la Sportul Studentesc, acesta a reusit cele mai multe goluri in Ghencea , 76 in doar 97 meciuri in perioada 1987-1990, apoi la Galatasaray (59 de goluri), Sportul Studentesc (58 de goluri), Farul Constanta (18 goluri), Real Madrid (16 goluri), Brescia (14 goluri) si FC Barcelona (7 goluri).Hagi fusese initial luat doar pentru acest meci, dar a ramas la Steaua, la cererea lui valentin Ceausescu.Antrenorul de atunci al Stelei, Anghel Iordanescu , a folosit urmatoarea echipa: Stangaciu - Iovan, Bumbescu, Belodedici, Barbulescu - Balan, T. Stoica, Boloni, Hagi (Balint '84) - Lacatus (Majearu '89), Piturca. Dinamo Kiev era antrenata de celebrul Valeri Lobanovski, iar din formatie faceau parte fotbalisti ca Oleg Blohin, Igor Belanov, Anatoli Demianenko, Serghei Baltacea, Vasili Rat, Oleg Kuznetov, jucatori cu multe selectii in nationala URSS.CITESTE SI: